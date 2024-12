Red 28 maggio 2021 Vaccinazioni a Porto Torres: definito il piano d´azione Ieri sera, il sindaco Massimo Mulas ha presieduto in Municipio una riunione tra il responsabile Ats per l´emergenza Covid del nord Sardegna Marco Guido e i medici di Medicina generale, per definire gli aspetti organizzativi della campagna vaccinale da svolgere in città



PORTO TORRES - Ieri sera (giovedì), il sindaco Massimo Mulas ha presieduto in Municipio una riunione tra il responsabile Ats per l'emergenza Covid del nord Sardegna Marco Guido e i medici di Medicina generale di Porto Torres, per definire gli aspetti organizzativi della campagna vaccinale da svolgere in città. Tra gli altri, hanno partecipato l'assessore comunale alle Politiche sociali Simona Fois, il presidente del Consiglio comunale Franco Satta e diversi operatori dell'Ats.



Questo il piano d'azione condiviso al termine dell'incontro: da lunedì 31 maggio, i medici di base avvieranno la vaccinazione domiciliare dei soggetti allettati e impossibilitati a uscire di casa; i medici ritireranno giornalmente le fiale nell'Hub di Promocamera. Inoltre, verrà effettuata una campagna straordinaria per vaccinare in tre giorni i cittadini turritani tra i 40 e i 79 anni, con una particolare attenzione ai pochi soggetti over 80 che non hanno ricevuto il siero nelle giornate di vaccinazione attivate a cavallo tra marzo a aprile nella Sala “Filippo Canu”.



Come sede, è stato individuato il PalaMura: si sta lavorando per effettuare la vaccinazione da venerdì 11 a domenica 13 giugno. Nei prossimi giorni, anche in base all'andamento della vaccinazione degli allettati, verrà confermata questa data e indicate le modalità di prenotazione e accesso alla somministrazione.