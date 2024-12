Red 29 maggio 2021 Neonata in pericolo di vita: decollo Alghero-Roma Volo richiesto dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di vertice dell´Aeronautica,, dopo la comunicazione da parte dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari per le condizioni critiche di salute di una neonata di appena tre giorni in imminente pericolo di vita







Il Falcon è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Sulla pista era in attesa un'ambulanza, che ha trasportato la piccola all'Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. ALGHERO – Ieri (venerdì), si sono registrati due voli sanitari da Alghero verso la Penisola. Dopo quello verso Genova [LEGGI] , si è alzato in volo ancora il Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare, stavolta in direzione Roma.Volo richiesto dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di vertice dell'Aeronautica,, dopo la comunicazione da parte dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari per le condizioni critiche di salute di una neonata di appena tre giorni in imminente pericolo di vita. Con lei, a bordo, anche un'equipe medica.Il Falcon è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Sulla pista era in attesa un'ambulanza, che ha trasportato la piccola all'Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.