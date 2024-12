A.B. 30 maggio 2021 Slalom Città di Loceri: vince Idili Roberto Idili vince la quarta edizione della gara automobilistica dominando la sua classe e chiudendo primo assoluto davanti a Angelo Fois e a Marco Collu



LOCERI - Un week-end da incorniciare quello appena trascorso per la scuderia Ogliastra racing. Tre manche importanti in cui i piloti schierati hanno saputo distinguersi e salire sul gradino più alto del podio, andando ad arricchire una già ricca bacheca di trofei. A cominciare da Roberto Idili, che sulle strade della Sardegna è riuscito a dare battaglia agli oltre ottantacinque partenti, di cui un cospicuo numero con auto performanti. A bordo della Fiat 500 Proto, confermata sull’asfalto locerese, Idili ha saputo destreggiarsi con abilità nelle prove sapientemente studiate nel paese ogliastrino fulcro della manifestazione organizzata dall'Ogliastra racing.



Il risultato è stato uno stupefacente primo posto in assoluta e primo di classe E2sh 1150 (Team Auto aervice). Per il pilota, questo 2021 è iniziato sotto i migliori auspici a cominciare dalla gara ogliastrina: lo Slalom di Loceri conclusosi con un primo posto tenacemente conquistato. Ottima anche la prestazione di Angelo Fois, secondo classificato a bordo della Af1 classe E2sc1400 (Racing team Sorso), mentre la terza posizione è andata a Marco Collu, su Fiat 126 Suzuki classe E2sh 1150 (Racing Experience team).



Yuri Lai stringe in mano il trofeo dedicato a Sergio Murru, l’amico del cuore della scuderia. Il riconoscimento è andato al pilota esordiente di Tortolì che, a 39 anni, ha affrontato per la prima volta il percorso a ostacoli di Loceri ottenendo degli ottimi risultati. Per la scuderia Ogliastra racing lo Slalom di Loceri ha rappresentato la prima prova organizzativa della stagione dopo lo stop dello scorso anno. Una sfida condotta tenacemente, nonostante le difficoltà dettate dalle restrizioni che hanno costretto i membri del team a una quarta edizione a porte chiuse. «Gli impegni della scuderia non si fermano qui e non si sono fermati nonostante la pandemia – dice il presidente dell’Ogliastra racing Fabrizio Seoni - Il nostro speciale ringraziamento va all'Amministrazione comunale, agli sponsor e al paese di Loceri che anche quest’anno ci ospita e ci permette di vivere insieme una tradizione oramai fondamentale del mondo sportivo isolano creando insieme a noi week-end intenso e indimenticabile».



Nella foto: Yuri Lai