Red 31 maggio 2021 Decoro a Cagliari: Truzzu firma 4 ordinanze Divieto di utilizzo di oggetti di plastica nelle spiagge, divieto di fumo negli arenili, deiezione dei cani e divieto di vendita da asporto di alcolici dalle 21 alle 6, i temi dei provvedimenti firmati e illustrati dal sindaco del capoluogo regionale



CAGLIARI - «Ho firmato quattro ordinanze che hanno come obiettivo quello di migliorare progressivamente l’aspetto della città anche in chiave turistica e per combattere quei fenomeni portati dalla maleducazione di alcuni. Lavoriamo con questi tentativi per dare ai cittadini a a chi visita Cagliari, una città sempre più pulita, ordinata e confortevole». Dopo la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Cagliari, il sindaco Paolo Truzzu spiegare personalmente, nella Sala consiliare del Municipio, i motivi e gli obiettivi che l’Amministrazione da lui guidata ha posto alla base di questi atti. Si tratta di quattro nuove ordinanze, tre già operative nella scorsa stagione estiva e una che rappresenta una “prima volta”, finalizzate a dare decoro soprattutto al centro storico, ma anche di rendere più serene le notti estive dei residenti dei quartieri maggiormente interessati dalla “movida”.



«Non sono atti che vogliono contrastare o mettere in difficoltà le attività produttive - ha proseguito il primo cittadino - ma rendere la città più ordinata e sicura con il pieno rispetto delle esigenze sia di chi si vuole divertire, ma anche di chi vuole riposare con serenità. La situazione rischiava di sfuggire di mano soprattutto in alcune zone del capoluogo e allora, in piena collaborazione con la Prefettura e le altre forze di Polizia», Truzzu ha firmato quattro ordinanze che riguardano il divieto al consumo di alcol in strada dalle 21 alle 6, il divieto di utilizzo di materiali in plastica nelle spiagge del territorio comunale, il divieto di fumo lungo gli arenili e la rimozione o diluizione delle deiezioni dei cani. Tutti i provvedimenti entreranno ufficialmente in vigore da domani, martedì 1 giugno e resteranno operativi fino a venerdì 1 ottobre.



«Niente alcol in strada - ha iniziato l’illustrazione dei provvedimenti dalla prima ordinanza Paolo Truzzu - perché cercheremo di limitare il più possibile i fenomeni legati al bivacco e al consumo di alcolici nelle strade e piazze che creano problemi ai residenti dei quartieri storici. Saranno, poi, chiusi nelle ore notturne, i market sotto i 150metri quadri, così come i distributori automatici per quello che riguarda le bevande alcoliche». In campo la Polizia municipale che, con gli altri operatori delle Forze dell’ordine, cercherà di far rispettare i divieti. «L’obiettivo è avere una città pulita e decorosa», ha spiegato il sindaco, procedendo con la spiegazione delle altre ordinanze. «Abbiamo imposto il divieto di utilizzo di oggetti di plastica monouso nelle spiagge per tutelare l’aspetto ambientale e il decoro delle stesse. I prodotti non biodegradabili e non compostabili saranno vietati perché dobbiamo assolutamente tutelare uno dei beni più importanti che abbiamo. E a questo si collega l’ordinanza sul divieto di fumo. Su tutte le spiagge di Cagliari non si potrà fumare perché le cicche gettate nella sabbia, impiegano un tempo molto elevato per degradarsi naturalmente. Chi vuole fumare, potrà farlo, ad esempio, lungo il Viale Poetto dove ogni settanta metri c’è un cestino per gettare i rifiuti».



L’obiettivo è quello, non appena verranno sbloccati i fondi dedicati, di creare della apposite zone riservate ai fumatori anche lungo l’arenile ma, per il momento, a tutela della salute dell’ambiente e dei non fumatori, resterà operativo il divieto lungo tutte le spiagge, «L’ultima ordinanza che voglio illustrare è quella indirizzata ai proprietari e conduttori dei cani. Riguarda la rimozione o la diluizione delle deiezioni, un provvedimento che abbiamo previsto anche l’anno scorso e che molto cittadini hanno continuato a rispettare anche dopo la fine dell’estate. Questa è una conquista importante per il decoro della città, perché molti commercianti si lamentavano perché davanti alle loro attività venivano spesso lasciate delle deiezioni che rendevano difficile l’accesso alle attività stesse». Ai trasgressori dei vari divieti verranno comminate sanzioni pecuniarie che variano dai 100 ai 500euro, mentre i titolari delle attività commerciali che non rispettano le ordinanze rischiano, oltre alla sanzione, anche un provvedimento di chiusura che può variare dai cinque ai quindici giorni.



Nella foto: il sindaco Paolo Truzzu