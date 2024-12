Red 31 maggio 2021 Sassari: novità nel Porta a porta Da domani, nella raccolta dei rifiuti si differenzia anche il barattolame. Posticipata a giovedì 1 luglio la partenza del servizio nelle zone Capitali e Luna e sole



SASSARI – Da domani, martedì 1 giugno, entrerà in vigore una novità per chi già usufruisce del servizio di ritiro Porta a porta nel territorio comunale di Sassari. Il barattolame sarà conferito in contenitori e giorni diversi da quelli previsti per la plastica . Una scelta che consentirà un netto miglioramento della qualità della raccolta. Inoltre, per gli utenti dell’agro è previsto l’uso della compostiera per l’umido. La novità è stata già presentata in questi mesi agli utenti che hanno ricevuto anche i nuovi kit. La distribuzione dei calendari a domicilio si concluderà nei prossimi giorni, ma sono già disponibili sul sito internet DifferenziataSassari, nella sezione dedicata al “Porta a porta” e in evidenza in homepage. Nei calendari, sono indicati gli orari per esporre fuori i rifiuti e le giornate, che hanno subìto delle variazioni rispetto al periodo precedente. Inoltre, sia nel sito sia nel calendario, sono presenti informazioni utili per il corretto conferimento.



Per ulteriori chiarimenti, si può telefonare al numero verde gratuito 800/012572, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica). Invece, per eventuali segnalazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it. In tutte le zone, con il Porta a porta è attivo un servizio speciale di raccolta dedicato alle utenze con particolari esigenze legate all’utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Gli interessati potranno inviare una e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it indicando nome, cognome, indirizzo e i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio.



Invece, è stata posticipata a giovedì 1 luglio la data di avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle nuove zone “Capitali” e “Luna e sole”. Una decisione presa per venire incontro e accogliere le richieste di numerosi amministratori di condominio che, a causa delle norme anti-Covid, hanno avuto difficoltà a organizzare le riunioni necessarie per presentare le novità del servizio. L’Amministrazione comunale e la “Rti Ambiente Italia–Formula ambiente–Gesenu”, già da febbraio, hanno avviato i contatti e la distribuzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per la partenza del servizio, ma la pandemia purtroppo ha rallentato la fase informativa in capo agli amministratori .