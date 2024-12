Red 31 maggio 2021 Tutto pronto per la Cagliari cup Un connubio tra sport e ambiente. Presentata ieri, all´Anfiteatro di Marina Piccola, la gara di pesca in apnea con la particolarità di individuare i rifiuti sui fondali marini



CAGLIARI - Ieri, (domenica), all'Anfiteatro di Marina Piccola, è stata presentata la manifestazione sportiva “Cagliari cup”, una gara di pesca in apnea valida anche come Campionato sardo. Presenti all'evento il sindaco Paolo Truzzu, gli assessori comunali alle Politiche del mare Alessandro Guarracino e delle Politiche della sicurezza, sport e patrimonio Carlo Tack, il consigliere Antonello Angioni, i rappresentanti dell'Università degli studi di Cagliari, della Capitaneria di Porto, Lega Ambiente, gli organizzatori e la pluricampionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini, madrina della manifestazione.



«Una manifestazione importante, che abbiamo sostenuto con convinzione - ha affermato Truzzu - perchè il patrimonio più importante è legato al nostro territorio ed al nostro ambiente e la sostenibilità è un tema sul quale l'amministrazione è impegnata costantemente. Un grazie sincero ad Alessia Zecchini che ci ha voluto onorare con la sua presenza, che contribuisce a conferire un significato particolare a questo evento ed alla sua valenza ambientale». «Dopo le prime remore ad aderire al progetto - ha sottolineato Guarracino - abbiamo convenuto che la pesca in apnea è la specialità più corretta rispetto alle altre tipologie di pesca, per la sua attenzione all'ambiente e per la tutela dei nostri preziosi fondali. Ma la particolarità dell'iniziativa di oggi sta nella individuazione dei rifiuti che i pescatori mapperanno, in special modo reti abbandonate, palamiti e rifiuti plastici». Infatti, la novità è nel programma “Fishing (plastic) for the planet”, ideato dall'Asd Scuola apnea Sardegna: per la prima volta in una competizione del genere, i partecipanti sono chiamati a individuare, nel corso dei tuffi, eventuali rifiuti depositati sui fondali del campo di gara.



Le coordinate saranno marcate dai Gps in uso ai partecipanti e poi confluiranno in un database messo a disposizione dall'Università di Cagliari e consegnato al Comune, in vista di future bonifiche che saranno eseguite dalle squadre specializzate della Capitaneria di Porto. Sarà poi a carico dell'Amministrazione comunale lo smaltimento dei rifiuti recuperati. Un grande campo di gara, dove sedici equipaggi, composti da tre membri ciascuno, si sfideranno fino alle 15. Le premiazioni si terranno alle 17, sempre a Marina Piccola, sulla base del pescato, la tipologia del pesce e la stazza delle prede. L'evento ha il patrocinio del Comune di Cagliari, con i partner Capitaneria, Legambiente, Lega Navale e Fin Salvamento.