Cor 31 maggio 2021 18 nuovi salvavita ad Alghero Esami per estensione corso A.B. da P. a M.I.P. presso lo "Stabilimento Balneare Baia dei Venti” di Alghero. Il comandante del Circomare ha consegnato personalmente i diplomi ai futuri Assistenti Bagnanti



ALGHERO - Il Comandante del Circomare Alghero, Tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri e il C.P.C. Fabrizio Ardu con il Coordinatore Regionale della Federazione Italiana Nuoto, professor Lorenzo Zicconi, hanno esaminato diciotto Assistenti Bagnanti. Il comandante ha consegnato personalmente i diplomi ai futuri salvavita algheresi.



Federazione Italiana Nuoto significa garanzia, tradizione, esperienza, successi sportivi ma anche, e soprattutto, sicurezza acquatica con lo scopo di salvaguardare la vita umana. Il nostro Paese, infatti, è costituito da ben 8.000 km di coste e circa 3.000 piscine riconosciute, motivo per cui la FIN, attraverso la Sezione Salvamento, è, da sempre, impegnata a contribuire alla sicurezza della balneazione, diffondendo la cultura dell'acqua e le norme da rispettare, come strumenti di prevenzione, e formando, attraverso continui aggiornamenti, nuovi addetti altamente qualificati.



A livello nazionale, la Sezione riveste, attraverso i propri presidi, diffusi capillarmente su tutto il territorio, un ruolo determinante per la formazione e l'aggiornamento degli assistenti bagnanti; in sinergia con la Protezione Civile, la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, Regioni, Province e Comuni, anche nell'ambito di progetti per la tutela dell'ambiente marino.



Con i suoi sforzi la Federazione Italiana Nuoto ha consentito, nel tempo, una progressiva diminuzione degli incidenti in acqua e delle morti per annegamento, rendendo l'Italia uno dei paesi più sicuri del mondo.

L'impegno, la professionalità delle eccellenze impiegate, e gli standard qualitativi del percorso formativo, sono ormai riconosciuti anche a livello internazionale e agonistico, rappresentato, quest'ultimo, da Squadre Nazionali, assolute e giovanili, che negli ultimi anni si sono particolarmente distinte ai campionati mondiali ed europei.