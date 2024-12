Red 31 maggio 2021 Poste italiane: sede temporanea a Cagliari Da domani, l’ufficio postale di Via Logudoro 9 (Cagliari 8) sarà temporaneamente trasferito in Via Carboni Boi 16, nei locali dell’Ufficio postale di Cagliari Tribunale



CAGLIARI - Da domani, martedì 1 giugno, l’ufficio postale di Via Logudoro 9 (Cagliari 8) sarà temporaneamente trasferito in Via Carboni Boi 16, nei locali dell’ufficio postale di Cagliari Tribunale. Osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35.



Il trasferimento dell’ufficio postale, come spiega Poste italiane, riveste carattere esclusivamente transitorio e comunica di essersi tempestivamente attivata per reperire, vicino alla sede di Via Logudoro, un'altra sede idonea. Inoltre, l'azienda ha previsto, già da oggi, uno sportello dedicato ai clienti dell’ufficio postale di Cagliari Tribunale nella sede di Via Della Pineta 243 (Cagliari 7), operativo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e disponibile per tutte le operazioni “radicate”, ovvero quelle collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta.



L’ufficio di Via Della Pineta resta comunque disponibile per tutte le altre operazioni postali e finanziarie e per tutti i cittadini secondo i consueti orari di servizio: dal lunedì al venerdì con orario continuato fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Come previsto dalle misure anti-Covid, per accedere agli uffici postali è necessario indossare la mascherina protettiva, entrare solo all’uscita del cliente precedente e tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno, sia nelle sale aperte al pubblico.