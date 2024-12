Cor 1 giugno 2021 L´assessora sfiduciata in aula Il capogruppo di Forza Italia ad Alghero, Nunzio Camerada, sfiducia pubblicamente Giovanna Caria. I gruppi di maggioranza presentano alcuni emendamenti per migliorare il Bilancio ma vengono clamorosamente "cassati". «Quello che è il nostro ruolo di indirizzo per l’Amministrazione non viene neppure preso in considerazione»



ALGHERO - Musi lunghi, grosse perplessità e conti che non tornano. Così il Bilancio 2021 riapre ferite profonde tra i banchi della maggioranza, nonostante le rassicurazioni delle scorse settimane che avevano riportato la calma tra i gruppi consiliari a sostegno di Mario Conoci, in attesa del rimpasto. La prima giornata di discussione sul bilancio, si chiude infatti con un durissimo j'accuse del presidente del gruppo di Forza Italia nei confronti dell'assessora indicazione del suo stesso partito, Giovanna Caria, alle Finanze appunto.



Il colpo di scena che, di fatto, ha riacceso gli animi e probabilmente decretato definitivamente le ultime comparse in Aula da assessora, nasce dall'inammissibilità del maxi-emendamento di oltre un milione di euro presentato agli atti da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto (sorte a cui sono clamorosamente andati incontro praticamente tutti gli emendamenti, tranne uno). Un fatto già di per se anomalo - quello della presentazione di emendamenti al Bilancio dai banchi della stessa maggioranza che avrebbe dovuto partecipare alla stesura e condividerne i contenuti - che a giudicare dai pareri tecnici negativi piovuti sugli alleati, si è presto trasformato in una vera e propria beffa.



L'emendamento prevedeva una serie di interventi sul verde e decoro (425mila euro), la manutenzione nell'agro (175mila euro), le politiche giovanili (100mila) e le famiglie (150mila), l'implementazione dell'ufficio programmazione (120mila) e la promozione della destinazione (50mila), facendo leva sui proventi - già in cassa ma ampiamente e volutamente sotto stimati nel bilancio - derivanti dalle decine di migliaia di cartelle recapitate nelle case degli algheresi con la cosiddetta lotta all'evasione. «Abbiamo lavorato convinti che questi emendamenti potessero essere presentati, diversamente sarebbe stato logico, come peraltro avevamo suggerito, che questo bilancio tornasse in Giunta» ha tuonato Nunzio Camerada.



«Quello che è il nostro ruolo di indirizzo per l’Amministrazione non viene neppure preso in considerazione. Ma la cosa che più ci deprime, è che il problema arriva proprio da casa nostra» è il pesante atto di sfiducia pronunciato dal capogruppo e indirizzato all'assessora Caria. Parole che gelano l'assemblea e pesano come macigni, riprese da Monica Pulina (capogruppo Misto): «oggi una parte della maggioranza è veramente scontenta». A rincarare la dose ci pensa Mario Bruno dall'Opposizione: «Altro che un bilancio tecnico, questo è un bilancio di rendita, senz'anima e senza prospettiva, nulla di più» ha dichiarato anche l'ex sindaco con un intervento tranciante che ha messo in luce le evidenti difficoltà di un'amministrazione (e una maggioranza) che ancora non riesce ad incidere. I lavori proseguiranno nel pomeriggio di oggi (martedì), quando è atteso il voto finale.