Red 1 giugno 2021 Punta Giglio libera: venerdì l´assemblea in Piazza Il 4 giugno, alle 17.30, Piazza Pino Piras, ad Alghero, ospiterà un´assemblea «pubblica e popolare in difesa di Punta Giglio, per richiedere il blocco immediato dei lavori del progetto “Rifugio di mare”»



ALGHERO – Non si placa la querelle su Punta Giglio. Venerdì 4 giugno, il Comitato “Punta Giglio libera” organizza ad Alghero, un'assemblea «pubblica e popolare in difesa di Punta Giglio, per richiedere il blocco immediato dei lavori del progetto “Rifugio di mare”, iniziati a marzo nelle strutture della ex Batteria Sr413 situate all'interno di una zona a tutela assoluta, con vincoli speciali ambientali “Sito di importanza comunitaria” e “Zone speciali di conservazione” della rete ecologica Natura2000, istituita dall'Unione europea per la conservazione degli Habitat naturali e delle biodiversità». L'assemblea si svolgerà a partire dalle 17.30 in Piazza Pino Piras, all'aperto e nel rispetto delle disposizioni anti-Covid per garantire la sicurezza degli organizzatori e dei partecipanti, e vedrà la partecipazione di rappresentanti del comitato, delle borgate interessate e di diverse associazioni ambientaliste e culturali algheresi.



E' prevista la possibilità di «intervenire ed esprimere la propria opinione anche ai liberi cittadini e rappresentanti politici, algheresi e non solo, nell'ottica di attivare il giusto e necessario dialogo e confronto evitato sinora dalle amministrazioni ed enti coinvolti nel bando e nel discusso progetto. L'iniziativa – spiegano gli organizzatori - si rende ancora più urgente e importante alla luce delle ultime vicende che hanno interessato l'area, con la chiusura dei parcheggi da parte della società Borgosesia spa (holding milanese quotata in borsa che detiene oltre il 75percento di Punta Giglio) e con l'inizio dei lavori con mezzi meccanici pesanti lungo il sentiero di 3,5chilometri, per la realizzazione della rete fognaria necessaria per i servizi della ex caserma che verrà trasformata dalla Società cooperativa milanese “Il quinto elemento” in un albergo da venti posti letto con sette bagni completi di tutti i confort, dotato di ristorante da ottanta coperti, bagni pubblici e velari con tavolini esterni per trenta posti a sedere, piscina da 18metri e vialetti illuminati per passeggiate notturne».



Durante la serata, gli attivisti del comitato, saranno presenti con materiale informativo e raccolta firme per chiedere al sindaco di Alghero Mario Conoci e alle altre Istituzioni responsabili della tutela dell'ambiente e del paesaggio «di fermare il cantiere e liberare Punta Giglio. Fin dall’inizio dei lavori a Punta Giglio – ricordano i membri del Comitato - si è costituito un comitato spontaneo trasversale e popolare, per informare e sensibilizzare tutti i cittadini (che mai sono stati informati e resi partecipi di quanto si stava progettando) e promuovere insieme a loro azioni legali e pacifiche che possano servire alla causa, come la raccolta firme, l'esposizione di lenzuoli fuori da finestre e balconi, i sit-in informativi, i presidi a Punta Giglio, gli incontri con le borgate del Parco di Porto Conte, e tutto ciò che sarà necessario per sensibilizzare e informare la cittadinanza e per tenere alta l'attenzione sulla cessione gratuita di un bene incontaminato e identitario per la comunità algherese e sarda. Sinora, al comitato hanno aderito formalmente diverse centinaia di persone, la petizione on-line Change a oggi ha raggiunto quasi 5mila firme, mentre il gruppo Facebook è seguito e animato da oltre 7mila persone che, dall'apertura ad oggi, esprimono contrarietà al progetto e cercano di partecipare in maniera costruttiva e propositiva al dibattito, postando idee, riflessioni, ricordi, articoli, foto, disegni, poesie, critiche, richieste e suggerimenti, sulla vicenda e sulla mobilitazione». Per ulteriori informazioni e adesioni al Comitato e alla mobilitazione, si può inviare una e-mail all'indirizzo web puntagigliolibero@gmail.com.



(Foto Giovanni Salis)