1 giugno 2021 La Torre di Sulis si colora di lilla



ALGHERO - Alghero aderisce alla quinta Giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare-World eating disorders action day”, promossa dalla “Campagna Fiocchetto lilla di Never give up”, in programma domani, mercoledì 2giugno. La Torre di Sulis sarà illuminata dal colore lilla, in segno di partecipazione all’iniziativa per manifestare solidarietà e promuovere la conoscenza della tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani. L’iniziativa verrà messa in atto con l’intervento tecnico del Settore comunale Manutenzioni.