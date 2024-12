Red 2 giugno 2021 Essere bambino nell’epoca del Covid-19 E´ un progetto che inizierà venerdì grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Pegaso, l´Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” di Ossi, il Comune di Ossi, la Cooperativa Serenissima, Confcooperative Provinciale e l´Asd Giulianova



OSSI - “Essere bambino nell’epoca del Covid-19” è un progetto che inizierà venerdì 4 giugno grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Pegaso, l'Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” di Ossi, il Comune di Ossi, la Cooperativa Serenissima, Confcooperative Provinciale e l'Asd Giulianova. Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna ha l'obiettivo di educare i ragazzi dell'Istituto comprensivo alla corretta alimentazione e di favorire la socializzazione attraverso lo svolgimento di attività all’area aperta.



Il programma formativo nasce dall’esigenza di rispondere ad alcune delle problematiche emerse a seguito all’emergenza da Covid-19 come la sedentarietà dei ragazzi e le cattive abitudini alimentari. In particolare, per via della sospensione delle attività sportive. i ragazzi hanno sostituito il movimento all’aperto con un incremento del tempo trascorso davanti a tablet e videogiochi, a discapito dei momenti di gioco e socializzazione.



In particolare. i partner del progetto, consapevoli delle esigenze del territorio e di alcune problematiche socio/economiche, hanno organizzato, gratuitamente, un ciclo di lezioni tematiche, tenute dalla biologa nutrizionista Simona Scanu, il cui obiettivo sarà quello di educare i ragazzi al raggiungimento di uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta, e dalla psicologa Angela Calisai, in cui si discuterà dei danni fisici e sociali cagionati dagli apparecchi tecnologici, quali pc, videogames e tablet. Inoltre, durante l'estate, verrà offerta la possibilità di sviluppare nuove “life skills”, socializzare e non solo, attraverso delle escursioni tenute dalla guida ambientale escursionistica Luca Piga, esperto nel settore della cultura storica e naturalistica del territorio. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dai consiglieri comunali Pilo e Campus che, fin da subito, hanno cercato di far dialogare le Istituzioni in campo, per favorire il buon esito dell'iniziativa.