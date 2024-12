video Red 3 giugno 2021 Sacro Cuore: polvere, terra e proteste Tanti i genitori che lamentano problematiche legate all´incuria degli spazi esterni della più antica scuola elementare di Alghero. Viene chiesta una maggior manutenzione per il cortile, utilizzato dai bambini per fare attività, giocare e socializzare







I bambini avrebbero così un luogo sicuro e sano per socializzare e, in questi tempi condizionati dal Covid-19, un'aula a cielo aperto in cui stare in piena sicurezza. I genitori degli alunni chiedono un intervento dalle Istituzioni, il Comune di Alghero in primis, per risolvere una situazione spiacevole, figlia dell'incuria che, col tempo, diventa problematica acuta. ALGHERO – Una riqualificazione per avere uno spazio all'aperto sano, sicuro e pulito. Questa la richiesta che i genitori degli alunni della scuola elementare del Sacro Cuore avanzano all'Amministrazione comunale, fino ad oggi sorda. I bambini corrono, giocano e socializzano nel cortile attorno alla più antica scuola elementare di Alghero.In una normale giornata, avvicinandosi ai cancelli, si vedono nuvole di polvere sollevarsi dove i bimbi corrono. Quando piove, invece, sono le pozzanghere a farla da padrone. Basterebbe un intervento di riqualificazione e poi una manutenzione costante per eliminare problematiche particolarmente importanti per chi le vive quotidianamente.I bambini avrebbero così un luogo sicuro e sano per socializzare e, in questi tempi condizionati dal-19, un'aula a cielo aperto in cui stare in piena sicurezza. I genitori degli alunni chiedono un intervento dalle Istituzioni, il Comune di Alghero in primis, per risolvere una situazione spiacevole, figlia dell'incuria che, col tempo, diventa problematica acuta.