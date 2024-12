Red 3 giugno 2021 Decidim l´Alguer: dibattito su Punta Giglio La rete Decidim L’Alguer proporrà in un incontro in rete in programma oggi, dalle 20, sulla piattaforma “Zoom”. L´appuntamento di questa sera è intitolato “Un dibattito pubblico per Punta Giglio: informazione, discussione, decisione e trasparenza per una scelta collettiva importante”



ALGHERO – Prosegue il dibattito ad Alghero sul progetto “Rifugio di mare”, a Punta Giglio. In progetto che sta facendo discutere tanto. «E' necessario discuterne in maniera strutturata e scientifica per dare modo alla comunità algherese di farsi un’idea fondata e pronunciarsi in merito», sottolineano i membri di “Decidim l'Alguer”, il progetto di democrazia partecipata voluto dal Partito democratico per il rilancio della città.



La metodologia del dibattito pubblico, presente nella normativa italiana sugli appalti pubblici lo consente, con opportuni adattamenti e la rete Decidim L’Alguer la proporrà in un incontro in rete in programma oggi (giovedì), dalle 20, sulla piattaforma “Zoom”. L'appuntamento di questa sera è intitolato “Un dibattito pubblico per Punta Giglio: informazione, discussione, decisione e trasparenza per una scelta collettiva importante”.



L'incontro si articolerà in sei momenti: l'introduzione (“Far deliberare la città: perché non si può pensare allo sviluppo in condizioni di conflitto sociale”), un intervento tecnico-scientifico (“Il modello del dibattito pubblico, la sua applicabilità alle politiche per la sostenibilità”), l'intervento del sindaco di Alghero Mario Conoci che proporrà “la posizione del Comune rispetto alla proposta di dibattito pubblico” e l'intervento di un rappresentante del Parco di Porto Conte, che illustrerà “la posizione del Parco rispetto alla proposta di dibattito pubblico”. In programma altri interventi da parte di esponenti della società civile, politica e dell'impresa, con le loro posizioni “rispetto alla proposta di dibattito pubblico”. Leconclusioni saranno affidate ai proponenti del dibattito.