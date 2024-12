Red 3 giugno 2021 Regione: risorse residue al Tpl di Nuoro «Ci saranno ricadute positive per la comunità locale grazie all´efficientamento energetico e al rispetto dell´ambiente», annuncia l´assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde



NUORO - La Giunta regionale ha approvato, con una delibera discussa nel corso dell’ultima seduta, l’autorizzazione a interventi in favore dell’Azienda per il Trasporto pubblico locale di Nuoro. «Con questa delibera – spiega l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde – vogliamo favorire azioni che portino ricadute positive per la comunità locale».



«Nello specifico – prosegue l'esponente della Giunta Solinas - si tratta di misure volte ad ottimizzare i consumi energetici e alla salvaguardia e protezione dell’ambiente, inserendosi nel filone delle iniziative nazionali ed europee in materia di transizione energetica e tutela ambientale». Con un ammontare di spesa derivante da risorse residue, sarà possibile mettere in opera: la fornitura e l’installazione di colonnine per erogazione dell’energia di ricarica dei bus elettrici; un sistema di controllo da remoto dell’impianto fotovoltaico; la fornitura ed installazione di opere di protezione delle corsie di sosta degli autobus; manutenzione delle strutture ospitanti gli uffici; la fornitura di un totem informativo e ulteriori attrezzature finalizzate ad una migliore funzionalità degli impianti e attrezzature aziendali.



Nella foto: l'assessore regionale Giorgio Todde