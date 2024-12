video Cor 4 giugno 2021 L’Alguer protagonista de la Cuina Da oggi 4 giugno dalla panoramica terrazza del Ristorante Mirador sui Bastioni si affaccia Cuina de l’Alguer con una serie di preparazioni di piatti tipici locali rivisitati dall´estro dello chef Francesco Fadda



Mirador un nuovo progetto del Quotidiano di Alghero, ideato e coordinato da Giuliana Portas e Letizia Portas, esperte linguistiche del catalano di Alghero. Ogni venerdì, appuntamento settimanale con la cucina algherese in grado di abbinare tradizione e innovazione con il desiderio di raccontare Alghero e la propria cucina tipica attraverso la lingua storica della città.



«Siamo molto soddisfatte di come si è sviluppato il laboratorio che abbiamo suddiviso in due momenti differenti: inizialmente ci siamo dedicate alla conoscenza e approfondimento degli ingredienti e delle ricette locali – afferma Giuliana Portas, coordinatrice del progetto – e successivamente abbiamo costruito con i partecipanti, un viaggio culinario identitario legato alla riscoperta e uso della lingua catalana di Alghero attraverso la cucina e le ricette tipiche algheresi. Dobbiamo ammettere che gli “studenti” hanno aderito sempre con molto entusiasmo, mettendosi in gioco e preparando le ricette esaminate durante le lezioni. Ed ora la seconda fase con la condivisione di sette preparazioni di alcuni piatti legati alla tradizione culinaria algherese».



I protagonisti della prima puntata sono i Xutxonis de recuita amb botàriga, pomata en padella i ruqueta – Conchiglie di ricotta con bottarga, pomodoro in padella e ruchetta, rivisitati dall’estro dello chef Francesco Fadda. Gli ingredienti tipici del territorio sono la pasta tipica conchiglie, ricotta fresca e ricotta mustia, bottarga di muggine, pomodoro, ruchetta, sale, olio extravergine d’oliva aglio e pepe nero.



ALGHERO – Oggi 4 giugno, si presenta Cuina de l'Alguer al