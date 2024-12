Red 4 giugno 2021 Alghero in Europa con la Consulta giovani Lunedì sera, la Consulta giovani di Alghero, con il Punto locale Eurodesk, presenterà le principali opportunità europee per i giovani dai 18 ai 30 anni. L’incontro, che si svolgerà on-line sulla piattaforma “Zoom”, permetterà ai partecipanti di raccogliere informazioni su progetti “Erasmus+” e “Corpo europeo di solidarietà”



ALGHERO – Lunedì 7 giugno, alle 18.30, la Consulta giovani di Alghero, con il Punto locale Eurodesk, presenterà le principali opportunità europee per i giovani dai 18 ai 30 anni. L’incontro, che si svolgerà on-line sulla piattaforma “Zoom”, permetterà ai partecipanti di raccogliere informazioni su progetti “Erasmus+” e “Corpo europeo di solidarietà” parlando direttamente con i responsabili ufficiali delle iniziative e dei progetti promossi dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.



Durante l’incontro, interverranno Alessandro Scotto (Ufficio di Coordinamento nazionale Eurodesk Italy) e Tonino Baldino (Eurodesk Alghero). La Consulta giovani di Alghero è il punto d’incontro con le Istituzioni locali: lo strumento tramite il quale i giovani possono far sentire la propria voce e realizzare i propri progetti.



L’associazione è attiva sul territorio dal 2016 con eventi e attività. Per maggiori informazioni è possibile visitare il loro sito internet o le loro pagine social Instagram e Facebook. Durante l'incontro, ci sarà la presentazione della rete Eurodesk e delle opportunità per i giovani legati all'Erasmus+ (scambi di giovani, DiscoverEu, attività di partecipazione giovanile e tirocini) e al Corpo europeo di solidarietà (volontariato, progetti di solidarietà e “Tms-Targeted mobility scheme”.