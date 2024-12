Red 4 giugno 2021 ResPublica, due giorni per la Palestina Domani e domenica sera, sono in programma una mostra fotografica, proiezioni di graphic design e documentari, letture e musiche. L´iniziativa si associa anche alla raccolta fondi per l´ospedale Al Awda, promossa dall´Associazione Sardegna Palestina



ALGHERO – Domani, sabato 5, e domenica 6 giugno, dalle 18 alle 22, nella sede in Piazza Pino Piras, il collettivo “ResPublica” di Alghero organizza due giornate sulla Palestina. In programma una mostra fotografica, proiezioni di graphic design e documentari, letture e musiche. L'iniziativa si associa anche alla raccolta fondi per l'ospedale Al Awda, promossa dall'Associazione Sardegna Palestina. Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle normative anti-Covid.



La mostra fotografica “No right to exist-Racconto di viaggio nella Palestina occupata”, curata da Laura Gargiulo, sarà allestita all'interno dello spazio di ResPublica, accessibile da Piazza Pino Piras. No right to exist è una narrazione fotografica frutto di un viaggio compiuto nei territori occupati palestinesi della Cisgiordania in occasione della raccolta delle olive nel mese di ottobre. Ventitre scatti per raccontare i soprusi quotidiani dell'occupazione israeliana, ma anche le mille forme di resistenza di chi lotta per la propria esistenza. La mostra sarà inaugurata domani, alle 18, mentre alle 20 ci sarà la presentazione della curatrice con dibattito. Resterà aperta nel fine settimana, dalle 18 alle 22.



Domenica, a partire dalle 18, si assisterà alla proiezione dei manifesti che compongono la mostra “Gaza51” del graphic designer di Gaza Mohammed Hassona, realizzati nei cinquantuno giorni di bombardamenti del 2014. Sarà presente l'artista. Il programma del 6 giugno proseguirà alle 20, con la proiezione di alcuni documentari, letture di testimonianze dirette da Gaza in questi giorni, poesie e testi di autori palestinesi e internazionali per la liberazione della Palestina dall'occupazione israeliana.