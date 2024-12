Red 4 giugno 2021 Hub Oristano: chiuso ingresso do Via Morosini Da oggi, l’unico ingresso all’hub vaccinale di Sa Rodia sarà quello da Viale Repubblica, nella strada di accesso al nuovo Palasport che costeggia i campi di calcio e l’Hostel Rodia



ORISTANO - Da oggi (venerdì), l’unico ingresso all’hub vaccinale di Sa Rodia, a Oristano, è quello da Viale Repubblica, nella strada di accesso al nuovo Palasport che costeggia i campi di calcio e l’Hostel Rodia. La chiusura dell’accesso da Via Morosini è necessaria per consentire all’impresa che sta realizzando la nuova circonvallazione di proseguire nell’esecuzione dei lavori. Una pattuglia della Polizia locale è presente all’incrocio tra Via Morosini e Via Della Libertà per indirizzare i cittadini che dovranno sottoporsi al vaccino verso l’ingresso da Viale Repubblica.