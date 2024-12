video Cor 5 giugno 2021 Punta Giglio, rabbia e proteste

«Parco, via direttore e presidente»



«Ci siamo messi in testa semplicemente di tutelare la nostra terra. Ormai si è rotto il rapporto fiduciario. Il direttore e il presidente si tolgano dai piedi perchè non sono più rappresentativi. Non ci rappresentano più». Si alza il livello di scontro e protesta e il Comitato per Punta Giglio libera chiede pubblicamente le dimissioni dei vertici del Parco regionale di Porto Conte nel corso dell'assemblea pubblica svoltasi venerdì ad Alghero. Su Alguer.it alcuni estratti Guarda e condividi il video su Alguer.tv