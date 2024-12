Cor 7 giugno 2021 Football Integrato per promuovere l´inclusione La manifestazione, riconosciuta dal Coni come evento di preminente interesse nazionale, si svolgerà nel rispetto delle norme emanate dai governi nazionale e regionale per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2. Il 12 e 13 giugno a Thiesi la manifestazione “Lo sport senza barriere” organizzata da Csen Sardegna e Comune



THIESI - Il mezzo è il Football Integrato, lo scopo è l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Sabato 12 e domenica 13 giugno, al campo sportivo di Thiesi, organizzata dal Csen Sardegna, in collaborazione con il Comune di Thiesi e l’assessorato al Turismo della Regione Sardegna, si svolgerà la manifestazione “Lo Sport senza barriere – Il Football Integrato”. Due giornate aperte a tutti in cui, oltre ai tornei di football integrato che si svolgeranno al campo sportivo (in caso di maltempo la manifestazione si sposterà al Palazzetto dello sport), i partecipanti potranno scoprire alcune peculiarità produttive e storico-culturali del territorio.



Sono previste infatti visite guidate al caseificio Mannoni, per conoscere la filiera produttiva dei formaggi del Mejlogu, e in alcuni dei siti storici più affascinanti della zona. Le attività si svolgeranno sabato pomeriggio e domenica e avranno al centro il Football integrato, la nuova disciplina sportiva promossa dal Csen, grazie alla quale atleti con disabilità e non disabili giocano insieme, trasformando lo sport in un'opportunità di crescita sociale e individuale.



Le gare saranno tutte trasmesse in diretta streaming da Directa Sport sui canali social del Csen Sardegna. La manifestazione di Thiesi è aperta a tutti: chiunque potrà avvicinarsi al campo sportivo, in qualunque momento e decidere di partecipare alla manifestazione immergendosi in una nuova dimensione dello sport, divertente ed emozionante. L’aspetto cosiddetto “esperienziale” è fortemente voluto dagli organizzatori: gli ospiti potranno entrare nel campo a quattro porte e provare a giocare con gli atleti delle associazioni sportive, associando l’attività fisica e ludica al valore sociale dell’esperienza.