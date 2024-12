Cor 7 giugno 2021 Marijuana e cocaina a Porto Torres Nella casa i carabinieri hanno scoperto, 1,3 chili di marijuana suddivisa in varie dosi termosaldate, e 54,4 grammi di cocaina. L’indagato, originario di Sorso, è stato immediatamente arrestato



PORTO TORRES - I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno tratto in arresto un incensurato 35enne di Sorso, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di normale controllo notturno, hanno fermato l’uomo mentre percorreva a bordo della proprio autovettura la Provinciale 81, proprio verso il comune turritano. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso, i militari hanno deciso di perquisire il veicolo rinvenendo 1,7 grammi di marijuana e, non convinti dalla versione del ragazzo che sosteneva che la droga fosse per uso personale, hanno esteso la perquisizione al domicilio. Nella casa i carabinieri hanno scoperto, 1,3 chili di marijuana suddivisa in varie dosi termosaldate, e 54,4 grammi di cocaina. Il 35enne è stato immediatamente arrestato e, dopo la convalida, il Gipdel Tribunale di Sassari ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa delle successive fasi processuali.