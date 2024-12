Cor 8 giugno 2021 «Basta alibi, Conoci fermi i lavori a Punta Giglio» «Non lasciare che di te rimanga ai posteri il ricordo di una totale inettitudine». Così Giovanni Oliva, uno dei più attivi sostenitori del Comitato per Punta Giglio Libera, si rivolge al sindaco di Alghero dopo aver chiesto le dimissioni del presidente del Parco



ALGHERO - «Mario Conoci, non lasciare che di te rimanga ai posteri il ricordo di una totale inettitudine. Ferma i lavori a Punta Giglio. Non ci sono alibi. Assumiti le tue responsabilità». Dopo aver reiterato la richiesta di dimissioni all'indirizzo del presidente del parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca, Giovanni Oliva si rivolge cosi al Primo cittadino algherese.



«Lo sciagurato progetto per cui in questi giorni si sta devastando Punta Giglio (tre caterpillar sono all'opera con modalità frettolose e con effetti disastrosi sull'integrità dei luoghi) è stato protocollato nel 2020. Il suo iter è stato avviato e si è concluso con le approvazioni rilasciate durante l'amministrazione che tu stai guidando».



«Forse la stessa concessione del bene (proprio ai sensi dell'art.11 del atto di concessione) è ipso iure decaduta. Fai la cosa giusta per difendere la tua onorabilità. Fai un gesto di coraggio per rasserenare gli animi dei tuoi cittadini che si sentono profondamente offesi» conclude Giovanni Oliva, uno dei più attivi sostenitori del Comitato per Punta Giglio Libera.