Cor 8 giugno 2021 Coros, approvato l´esercizio finanziario L´assemblea dei sindaci del Coros, presieduta da Carlo Sotgiu ha ufficialmente dato il via libera al rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 dell’Ente. Con questo documento l’Unione certifica un biennio di lavoro virtuoso



OZIERI - Con deliberazione n 12 del 7 giugno 2021, è stato approvato dall’Assemblea dei sindaci del Coros il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 dell’Ente. Un atto esecutivo che certifica il lavoro finanziario composto dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale e correlato dalla relazione di giunta sulla gestione e dai prospetti obbligatori che vengono allegati all’atto di approvazione. Il conto economico approvato evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.



Con questo documento l’Unione certifica un biennio di lavoro virtuoso che, nonostante la situazione pandemica, ha garantito le funzioni associate, ha ampliato i servizi a disposizione dei comuni e dei cittadini e predisposto nuove funzioni che da un lato contribuiscono ad accrescere una territorialità diffusa, dall’altro alleviano in alcuni settori, il lavoro dei comuni appartenenti. E’ un atto che attesta la salubrità dell’amministrazione, dopo tutta una serie di passaggi obbligatori come il riaccertamento dei residui passivi e attivi, la verifica di assenza di debiti fuori bilancio, e tutta una serie di documenti che dimostrano il rispetto dei parametri di spesa come quelli relativi al personale, e alla gestione delle funzioni.



Come da normativa l’atto di approvazione di esercizio finanziario, ha acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dalla legge. Nella stessa giornata si è tenuta anche una seduta della giunta esecutiva in cui sono state approvate due delibere: la prima riguardante l’«Approvazione delle direttive per la disciplina dell'assegnazione e dell'utilizzo degli apparati informatici e di telefonia mobile in dotazione all'ufficio mobile per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile» e la seconda relativa alla «variante in corso d’opera del 1° lotto dei lavori di manutenzione delle strade rurali dell'unione, strumentale al potenziamento della funzione di protezione civile e all' azione di prevenzione degli incendi». «L’unione dei comuni del Coros- commenta il Presidente Carlo Sotgiu- anche in questa fase estremamente difficile, sta dimostrando la propria capacità di programmazione aumentando costantemente le funzioni attive al servizio delle comunità del territorio e dei suoi cittadini. Oltre all’approvazione del rendiconto, nell’ultima seduta dell’assemblea, abbiamo pianificato numerose attività che diverranno operative nei prossimi mesi».