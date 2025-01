Cor 9 giugno 2021 Orotelli: arresto per omicidio nella notte I Carabinieri della Compagnia di Ottana e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno dato esecuzione alla misura cautelare di custodia in carcere



NUORO - Alle prime luci dell’alba, ad Orotelli (NU), i Carabinieri della Compagnia di Ottana e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno dato esecuzione alla misura cautelare di custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro su richiesta della locale Procura, che ha coordinato le indagini, nei confronti di una persona ritenuta responsabile di omicidio. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà nella mattina odierna presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, con l’intervento del Procuratore di Nuoro, dott.ssa Patrizia Castaldini.