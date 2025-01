Cor 9 giugno 2021 La Maddalena, sequestrati 1,8 chili di marijuana Provvidenziale l´intervento dei finanzieri della Sezione Operativa Navale di La Maddalena. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, deteneva tranquillamente presso la propria abitazione l’ingente quantitativo di marijuana per lo spaccio locale



LA MADDALENA - Nell’ambito di una mirata attività finalizzata a contrastare l’annoso fenomeno connesso al traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Sezione Operativa Navale di La Maddalena, dopo accurate indagini, hanno sequestrato 1,8 Kg. di marijuana e denunciato a piede libero un soggetto di 29 anni, residente a La Maddalena, con precedenti penali.



L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, deteneva tranquillamente presso la propria abitazione l’ingente quantitativo di marijuana per lo spaccio locale. Dopo una serie di perquisizioni domiciliari, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, i militari hanno rinvenuto la droga, abilmente occultata all’interno di uno zaino chiuso da un lucchetto e nascosto in una scatola. Al momento della perquisizione, in casa era presente solo la sorella del dell'uomo denunciato la quale, ignara delle attività illecite del fratello, ha dichiarato la propria estraneità ai fatti, confermata successivamente dall’uomo che, oltre ad assumersi la totale responsabilità delle azioni, dichiarava di possedere un’altra piccola quantità di marijuana in un’altra sua abitazione.



Il 29enne è stato denunciato a piede libero ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.P.R. 309/90 che prevede, per tale reato, la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26 mila a 260 mila euro. «Il risultato di servizio – dichiara il Colonnello Bucci – Comandante del ROAN Cagliari - è l’ennesimo colpo inflitto ai piccoli spacciatori di droga che negli ultimi anni stanno dilagando in Sardegna, ove la Guardia di Finanza è costantemente presente, sia in mare che sul territorio, non solo per le attività di polizia economico – finanziaria ma anche per contrastare il traffico illecito delle sostanze stupefacenti che, purtroppo, continua a dilagare e a mettere in serio pericolo i nostri ragazzi».