video Cor 11 giugno 2021 Il polpo: gustoso protagonista di Cuina de l’Alguer Secondo appuntamento con la Cuina de l’Alguer: direttamente dalla panoramica terrazza del Ristorante Mirador sui Bastioni, lo chef Francesco Fadda preparerà un gustoso menu di pesce con il polpo



Cuina de l’Alguer: direttamente dalla panoramica terrazza del Ristorante Mirador sui Bastioni, lo chef Francesco Fadda preparerà un gustoso menu di pesce con il polpo. È l'ingrediente perfetto per valorizzare la tavola in ogni occasione, seguendo una ricetta tipica locale con un pizzico di tecnica e fantasia condito e accompagnato dal suono soave della lingua catalana di Alghero che descrive la presentazione del piatto.



«Grazie alle numerose condivisioni del video della settimana scorsa, speriamo di aver centrato il nostro obiettivo - afferma Letizia Portas, esperta linguistica del progetto – coinvolgendo e sensibilizzando il maggior numero di persone e contemporaneamente promuovendo l’algherese e combinando tradizione e innovazione con l’ambizione di raccontare Alghero e la sua cucina tipica attraverso la lingua».



Questa specialità, gli spaghetti di polpo soffocato - espaguets de polp assufocat, sono facili da preparare anche per chi non è allenato alle preparazioni della cucina marinara. Gli ingredienti: spaghetti, polpo di scoglio, malàndra (fegato del polpo), pomodoro, pomodoro secco, aglio, peperoncino, sale, olio extravergine d'oliva ed erbe aromatiche. Venerdì 18 giugno proseguirà il nostro viaggio culinario legato alla riscoperta e uso della lingua catalana di Alghero attraverso la cucina e le ricette tipiche locali, realizzato grazie al Quotidiano di Alghero, nell'ambito delle iniziative di politica linguistica finanziate dalla Regione Sardegna e coordinate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero.



