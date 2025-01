Red 11 giugno 2021 Gli anziani dimenticati: Gaino ad Alghero Domenica sera, ResPublica ospiterà il giornalista e scrittore, che presenterà il suo nuovo libro intitolato “Le bocche inutili. Vecchi e fragili, persone non corpi”



ALGHERO - Domenica 13 giugno, a partire dalle 19, ResPublica ospiterà ad Alghero il giornalista e scrittore Alberto Gaino, che presenterà il suo nuovo libro intitolato “Le bocche inutili. Vecchi e fragili, persone non corpi”. Con questo lavoro, l’autore pone l’accento su come la pandemia abbia colpito in particolare i soggetti più fragili, ospiti di strutture quali Rsa, residenze psichiatriche, residenze per disabili che, oltre a essere vittime del virus, hanno vissuto un vero e proprio isolamento sociale.



«Il Covid-19 ha portato alla luce le problematiche di queste strutture mostrandone in parte la natura: luoghi in cui le persone non sono più considerate come tali, ma solo corpi; strutture sempre più privatizzate, gestite da imprenditori, dove uno degli scopi principali è quello di ricavare degli utili risparmiando sui costi, a cominciare dal personale, insufficiente e non in grado di gestire così tanti ospiti. La condizione dei ricoverati peggiora e, in alcuni casi, si arriva alla contenzione meccanica dei ricoverati, giustificata come una manovra necessaria per “il loro bene”, pratica dal “sapore” antico, che riporta alla mente i vecchi manicomi, dove una tale costrizione era la regola. Tra le sue pagine, l’autore mostra come tali episodi portino alla luce un sistema iniquo e fragile e come la pandemia abbia peggiorato la situazione. L’alternativa è investire il denaro pubblico nel ripartire dalle case, piccole comunità, da una rete sociale e sanitaria che ci riscopra persone e non corpi».



Gaino è stato giornalista de “Il Manifesto” nei primi Anni Settanta. Dal 1981, cronista prima a “Stampa sera” e poi a “La Stampa”. Negli ultimi ventiquattro anni del suo lavoro, si è occupato essenzialmente di cronaca giudiziaria. Ha seguito le principali inchieste della magistratura svoltesi a Torino. E' autore di “Falsi di Stampa”, “Telekom Serbia” e “Stamina” (Edizioni Gruppo Abele, 2014). Il giornalista è già stato ospite di ResPublica nel 2017 per la presentazione del libro “Il manicomio dei bambini”.



