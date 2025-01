Red 12 giugno 2021 Tortolì: giovane denunciato per lesioni e rapina Lo scorso week-end, l´uomo è stato autore, con una ragazza, di lesioni personali aggravate in concorso e rapina nei confronti di una coetanea



TORTOLI' - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei hanno proceduto alla perquisizione di alcuni giovani che da un po’ di tempo si riuniscono in Piazza Rinascita, trovando uno di questi con circa un grammo di marijuana, motivo per cui veniva segnalato alla Prefettura di Nuoro. Lo stesso giovane, il week-end precedente, era stato autore con una ragazza di lesioni personali aggravate in concorso e rapina nei confronti di una coetanea, per cui stanno procedendo i militari della Stazione di Tortolì.