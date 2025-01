Red 12 giugno 2021 Al volante fuori controllo: tre denunce Patenti ritirate per un 33enne di Budoni e un 30enne di Siniscola sorpresi alla guida, a San Teodoro, con un tasso alcolemico superiore al consentito. Deferito un giovane di Lotzorai responsabile di un incidente, trovato sotto l’effetto di cannabinoidi e con un tasso alcolemico di 1,70g/l.



SINISCOLA - A San Teodoro, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un 33enne di Budoni sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Stessa sorte per un siniscolese di 30anni, sorpreso al volante dai militari della Tenenza di San Teodoro.



Patenti ritirate a entrambi. Infine, i Carabinieri della Stazione di Baunei hanno deferito un giovane di Lotzorai responsabile di un incidente stradale, poiché veniva trovato sotto l’effetto di cannabinoidi e con un tasso alcolemico di 1,70g/l.