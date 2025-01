Red 15 giugno 2021 Educational tour al Parco: promozione per il territorio Educational tour nel Parco di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Negli scorsi giorni, agenti di viaggio e tour operator italiani hanno fatto visita alle aree di riserva terrestre e marina di Alghero. Importante promozione per Casa Gioiosa per prossimi feedback sul territorio nazionale



ALGHERO - Educational tour nel Parco di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Negli scorsi giorni, si è tenuta un'importante iniziativa organizzata dalla Camera di commercio di Cagliari e Oristano, in collaborazione con l’Assessorato regionale del Turismo. Una campagna promozionale incentrata sul turismo culturale che vede protagonista Alghero, grazie al Parco, che prevede anche tappe a Cabras, Nuoro e Barumini.



Dopo l’arrivo nella sede del Parco, gli agenti e tour operator, guidati dal personale di ExplorAlghero, hanno fatto visita agli spazi museali per poi recarsi a Prigionette e, con le auto elettriche e mountain bike, verso Cala Barca, dove si organizzano anche delle escursioni al tramonto e serali. Inoltre, sono state illustrate le varie modalità per poter acquistare i biglietti per i vari spazi e poter accedere alle strutture museali che sono composte anche dal Mase, museo dedicato a “Il Piccolo principe”.



Davanti alla sede del Tramariglio, nella bottega dell’Emporio del Parco, grazie alle illustrazioni della dottoressa Martinelli, sono state esposte le specifiche dei prodotti e aziende del “Marchio di qualità ambientale del Parco”, a cui ha fatto seguito una degustazione curata dai gestori dello spazio “Mangiasardo”. «Un tour che ha raccolto pareri, positivi consensi e grande interesse da parte degli operatori e agenti presenti e che potrà portare dei frutti nei prossimi mesi per il Parco e territorio rispetto alla definizione degli itinerari turistici riguardanti i luoghi e attrazioni della Sardegna», commentano dall’Ente Parco.