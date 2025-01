19 giugno 2021 Cada dia: 19 giugno 1940



Il primo episodio bellico contro Alghero accadde pochi giorni dopo l’entrata in guerra, con incursioni sull’aeroporto di Fertilia, proprio in questa data. Sono state dodici le bombe lanciate da due bombardieri francesi partiti dalla Corsica con minimi danni a pochi aeromobili. È stata un’azione dimostrativa A mos veure, a demà Il primo episodio bellico contro Alghero accadde pochi giorni dopo l’entrata in guerra, con incursioni sull’aeroporto di Fertilia, proprio in questa data. Sono state dodici le bombe lanciate da due bombardieri francesi partiti dalla Corsica con minimi danni a pochi aeromobili. È stata un’azione dimostrativa • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat