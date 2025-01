A.B. 17 giugno 2021 Insegnare il Minibasket: se ne parla ad Alghero Alcuni contenuti del libro, realizzato dalla Fip e pubblicato dalla “Calzetti & Mariucci”, saranno realizzati in città da lunedì 21 a venerdì 25 giugno e vedranno la partecipazione del tecnico nazionale Maurizio Cremonini e della componente dello Staff nazionale Minibasket Roberta Regis



ALGHERO – La Federazione italiana pallacanestro, nell'ambito della sua programmazione didattico-sportiva, è impegnata nella realizzazione del nuovo testo “Insegnare il Minibasket”, pubblicazione di carattere didattico-scientifico-sportiva per la formazione degli istruttori. Alcuni contenuti del libro saranno realizzati ad Alghero, da lunedì 21 a venerdì 25 giugno, e vedranno la partecipazione del tecnico nazionale Maurizio Cremonini e della componente dello Staff nazionale Minibasket Roberta Regis.



Il nuovo testo vede la partecipazione di diverse competenze in ambito sociologico, pedagogico, metodologico e medico applicato alla pallacanestro. L'editore “Calzetti & Mariucci”, riconoscendone la valenza, ha voluto essere parte attiva e ha voluto partecipare attivamente alla realizzazione del progetto presenziando con una sua troupe alla realizzazione di contenuti interattivi di particolare valenza didattica, per la migliore formazione di coloro che vorranno acquisire la qualifica di istruttore Minibasket.



Tutte le attività si svolgeranno al “PalaManchia” e vedranno protagonisti i mini atleti e atlete dell'Asd Scuola addestramento alla pallacanestro Alghero nelle categorie “Pulcini-Paperine”, “Libellule-Scoiattoli”, “Gazzelle-Aquilotti” ed “Esordienti” maschili e femminili.



Nella foto: Roberta Regis e Maurizio Cremonini