Red 17 giugno 2021 «Agenzia Entrate, Conoci, una lettera non basta» «Credo che oggi non basti più una lettera di chiarimenti da parte del sindaco e del “presidente tuttofare” Pais, forse è necessaria una presa di posizione forte di tutto il Consiglio e di tutta la città», dichiara il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi







Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi non dimentica quanto discusso in passato, e ora chiede azioni decise e non parole. «Credo che oggi – dichiara l'esponente Dem - non basti più una lettera di chiarimenti da parte del sindaco



«I danni che questa chiusura sta creando non sono di poco conto – sottolinea Pirisi - e a tal proposito ho chiesto ai parlamentari e ai consiglieri regionali del mio partito, il Pd, di interessarsi al problema e aiutare la città di Alghero a risolvere questa problematica, ammesso che ancora si possa fare qualcosa»,



Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi ALGHERO - «Avevamo chiesto rassicurazioni al sindaco Conoci circa la probabile chiusura degli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad Alghero più di un anno fa, e c’era stato detto che facevamo allarmismo e propaganda. Ma i segnali li avevamo colti tutti, e oggi constatiamo che le nostre preoccupazioni erano fondate».Il consigliere comunale del Partito democratico Mimmo Pirisi non dimentica quanto discusso in passato, e ora chiede azioni decise e non parole. «Credo che oggi – dichiara l'esponente Dem - non basti più una lettera di chiarimenti da parte del sindaco [LEGGI] e del “presidente tuttofare” Pais [LEGGI] , forse è necessaria una presa di posizione forte di tutto il Consiglio e di tutta la città».«I danni che questa chiusura sta creando non sono di poco conto – sottolinea Pirisi - e a tal proposito ho chiesto ai parlamentari e ai consiglieri regionali del mio partito, il Pd, di interessarsi al problema e aiutare la città di Alghero a risolvere questa problematica, ammesso che ancora si possa fare qualcosa»,Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi