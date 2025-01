Red 18 giugno 2021 Punta Giglio libera: sabato la marcia di protesta Il raduno è previsto per domani, alle 18, all’Anfiteatro Balaguer, «con vista sulla contestata falesia, luogo-simbolo attraverso il quale si intende allacciare la protesta per Punta Giglio a quella della salvaguardia del territorio tutto», dichiarano gli organizzatori



ALGHERO – Sabato 19 giugno, il Comitato Punta Giglio libera organizza una manifestazione in difesa di Punta Giglio: ennesima tappa cittadina di un percorso di mobilitazione popolare che è iniziato lo scorso marzo, subito dopo l'avvio dei lavori del “Rifugio di mare” della Società cooperativa Il Quinto elemento, e che proseguirà domenica 27 giugno con una manifestazione festosa nella borgata di Maristella. L’iniziativa, alla quale sono invitati tutti i cittadini, le borgate del Parco di Porto Conte, le associazioni ambientaliste, culturali e sportive algheresi, si svolgerà senza bandiere politiche, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e di una partecipazione attiva guidata dal rispetto della tutela del bene comune.



Il raduno è previsto alle 18, all’Anfiteatro Balaguer, «con vista sulla contestata falesia, luogo-simbolo attraverso il quale si intende allacciare la protesta per Punta Giglio a quella della salvaguardia del territorio tutto», dichiarano gli organizzatori. Dopo un breve momento di incontro e raccolta, il corteo partirà alle 18.30 dal Balaguer, per proseguire nel Lungomare Valencia, attraversando le principali strade cittadine, da Via Gramsci a Via Manzoni, fino a Via XX settembre, passando attraverso Piazza Sulis, per giungere in centro storico e sfilare davanti al Municipio e al palazzo del sindaco. La marcia si chiuderà, in Piazza Pino Piras, con una discussione pubblica e con dei contributi di artisti, poeti, teatranti, che sostengono in maniera creativa e gioiosa la mobilitazione.



Le attiviste e gli attivisti del comitato saranno presenti con materiale informativo, e sarà allestito il banco di raccolta firme e fondi, per chiedere al sindaco di Alghero Mario Conoci e alle altre Istituzioni coinvolte «di fermare i lavori e liberare Punta Giglio, e accertare la regolarità della procedura di autorizzazione dei lavori in corso. La partecipazione è fondamentale e dovrà essere ampia, condivisa e trasversale a qualsiasi orientamento politico, perché la protesta abbia forza, e le istituzioni si rimettano in comunicazione con i propri cittadini e con la comunità intera, la cui voce non può, e non deve, rimanere inascoltata», concludono i membri del comitato.



Nella foto (di Legambiente Alghero): l'assemblea del comitato