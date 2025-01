Cor 19 giugno 2021 Erbacce, marciapiedi pericolosi in città Fioccano le proteste, soprattutto sui social, per le indecorose condizioni in cui si ritrovano molti quartieri della città di Alghero. Le erbacce infestanti invadono marciapiedi e aree pubbliche. Ecco via XX Settembre



ALGHERO - Proteste e ancora proteste. Numerose lamentele, soprattutto sui social, per le indecorose condizioni in cui si ritrovano molti quartieri della città di Alghero. Le erbacce infestanti invadono gran parte dei marciapiedi e le aree pubbliche. Così i cittadini denunciano a spron battuto i ritardi con cui vengono portati avanti i lavori dalle ditte incaricate. Nella foto la situazione della parte alta di via XX Settembre, proprio in prossimità degli ingressi alle scuole Medie ed al Liceo Scientifico.