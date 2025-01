Red 19 giugno 2021 Tentato furto in auto, arrestato ricercato I Carabinieri della Stazione di Olbia centro, nella notte tra venerdì e sabato, hanno tratto in arresto un 27enne e denunciato un 30enne, “protagonisti” di un tentato furto aggravato



OLBIA - I Carabinieri della Stazione di Olbia centro, nella notte tra venerdì e sabato, hanno tratto in arresto un 27enne e denunciato un 30enne, “protagonisti” di un tentato furto aggravato. I militari hanno notato un’utilitaria parcheggiata in centro con il lunotto posteriore danneggiato e la presenza di due persone sospette vicino al finestrino.



Il controllo a portato ad accertare che i due uomini stavano per commettere il furto, dopo aver notato la borsa della proprietaria posizionata sui sedili posteriori. Per questo, sono stati entrambi denunciati per tentato furto aggravato in concorso.



Da accertamenti più approfonditi, il 27 enne, già noto alle Forze dell’ordine, è risultato destinatario di un provvedimento di cattura per una rapina a mano armata commessa nel 2019 in una gioielleria di Sassari, ed è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere. La perquisizione personale a carico del complice del furto ha permesso di rinvenire anche 3grammi di marijuana, e l'uomo è stato di conseguenza segnalato alla competente Autorità amministrativa.