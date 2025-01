Cor 20 giugno 2021 Standing ovation al Verdi per il violoncellista Sollima Musicista senza barriere di genere e di interpretazione Sollima si è avvicinato nella sua fortunata carriera ad ogni genere musicale interpretando i grandi autori classici, i ritmi delle tribù aborigene australiane, la progressive e l’heavy metal, la musica barocca e i ritmi mediterranei



SASSARI - Standing ovation al teatro Verdi per il concerto del grande violoncellista Giovanni Sollima in duo con il pianista Giuseppe Andaloro all'interno della stagione de “I grandi interpreti della musica” organizzata da Teatro e/o Musica. Musicista senza barriere di genere e di interpretazione Sollima si è avvicinato nella sua fortunata carriera ad ogni genere musicale interpretando i grandi autori classici, i ritmi delle tribù aborigene australiane, la progressive e l’heavy metal, la musica barocca e i ritmi mediterranei.



Di questa ricchezza stilistica l'artista ha dato un prezioso assaggio sul palco del Verdi davanti ad un pubblico galvanizzato dalla potenza di un programma che partendo Stravinskij ha affrontato brani di King Crimson ed Emerson Lake e Palmer. La performance muscolare dell'artista in perfetta sintonia con il pianista Andaloro ha offerto al pubblico momenti di grande musica in un oltre un ora di viaggio tra le epoche storiche e generi musicali. Lunghi applausi hanno richiamato sul palco i musicisti che hanno regalato due grandi bis il primo una rarefatta versione del brano “ombra della luce” di Battiato il secondo una coinvolgente interpretazione di “Elefante bianco” degli Area. La stagione dei "grandi interpreti" arriva ora al suo ultimo appuntamento.



Il cartellone ha raccolto ad ogni concerto un'accoglienza entusiastica confermando la grande passione del pubblico sassarese per la musica classica. Sul palco del verdi il prossimo martedì 22 maggio salirà con Nelson Goerner. Nato in Argentina Goerner è considerato uno dei maggiori pianisti della sua generazione. L'artista é ospite dei maggiori festival, sale da concerto ed orchestre in Europa ed oltre oceano. Nel programma della serata musiche di Fryderyk Chopin e Isaac Albéniz.