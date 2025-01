Cor 21 giugno 2021 Rissa nel pomeriggio in Piazza dei Mercati «Una situazione divenuta pericolosa e insostenibile, sarebbe ormai ora che l´Amministrazione comunale intervenisse con estrema urgenza per riportare ordine e decoro», è il monito del presidente della locale Confcommercio, ormai stanco e preoccupato da tanto degrado



ALGHERO - Ancora un intervento delle Forze dell'ordine in Piazza dei Mercati ad Alghero. E ancora una rissa in pieno giorno. All'origine di tutto, alcune schermaglie tra ragazzi evidentemente sbandati. L'intervento di Polizia e Carabinieri, poco prima delle 18, si è rivelato provvidenziale per mettere fine alle schermaglie.



Ma è stato necessario anche l'intervento del 118 per prestare le prime cure a un giovane "segnato in faccia" dalla furia del rivale. Quello odierno però, è soltanto l'ennesimo episodio di microcriminalità che si registra ormai con cadenza quotidiana nella centralissima piazza algherese e nel sottostante parcheggio, terra di spaccio di sostanze stupefacenti a tutte le ore del giorno e della notte.



«Una situazione divenuta pericolosa e insostenibile, sarebbe ormai ora che l'Amministrazione comunale intervenisse con estrema urgenza per riportare ordine, decoro e sicurezza», è il monito del presidente della locale Confcommercio, stanco e preoccupato da tanto degrado.



Nella foto: l'intervento di Polizia e Carabinieri in Piazza dei Mercati ad Alghero nel tardo pomeriggio