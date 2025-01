Cor 21 giugno 2021 Cade dalla Madonnina, finisce in ospedale Tragedia scampata la notte scorsa sui Bastioni della città di Alghero. L´appello del fotografo soccorso d´urgenza dal 118 e trasportato in ospedale: «attenti a quel luogo è estremamente pericoloso, fate qualcosa»



ALGHERO - Escoriazioni in varie parti del corpo, dalla faccia alle gambe, con dieci giorni di prognosi e cure. E' il bollettino di una rovinosa caduta avvenuta la notte scorse dai Bastioni di Alghero, proprio in prossimità della torre della Madonnina. Ad avere la peggio un fotografo, che intento ad effettuare alcuni suggestivi scatti è precipitato in una piccola voragine rischiando di sbattere la testa. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Civile per tutti gli accertamenti del caso. E' il racconto di una tragedia scampata quello che il malcapitato fotografo ha rilasciato sui social per mettere in guardia amici e conoscenti. Infine l'appello al sindaco e all'amministrazione algherese: «attenti a quel luogo è estremamente pericoloso, fate qualcosa».