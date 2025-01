Red 23 giugno 2021 Rassegna internazionale organistica a Sassari, Alghero e Como Prosegue la 21esima edizione della kermesse curata dall’associazione “Arte in musica”. Appuntamenti venerdì a Sassari, sabato ad Alghero e a Como



ALGHERO - Tre nuovi concerti in programma venerdì 25 e sabato 26 giugno, tra Sassari, Alghero e Como. La 21esima edizione della “Rassegna internazionale organistica”, kermesse di respiro regionale dedicata all’organo con tappe in diverse località dell’Isola, prosegue con grande interesse da parte del pubblico. Dopo la serata di apertura del 28 maggio nella basilica del Sacro Cuore di Sassari, con il tutto esaurito (nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid), e la trasferta di lunedì a Lunamatrona per l’inaugurazione dell’organo della parrocchiale, il cartellone della Rassegna prevede altri appuntamenti con nomi di prestigio.



La Rassegna organistica, sotto il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu, e la più ampia programmazione del Festival del Mediterraneo, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura, sono a cura dell’associazione culturale “Arte in musica” che li organizza e promuove con il patrocinio dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. «La Rassegna si svolge in tutta la Sardegna. Il tema conduttore della 21esima edizione è la musica francese – spiega Spanu – Quest’anno, ricorre l’anniversario di Marcel Duprè (scomparso cinquant'anni fa), organista e compositore della scuola d’Oltralpe il cui capostipite è stato Cesar Frank e che comprende anche Vidor e Vierne. In diversi concerti vengono inoltre coinvolti associazioni e cori».



Venerdì 25, la Rassegna ritorna a Sassari, nella basilica del Sacro Cuore, a partire dalle 20.30, con i giovani organisti sardi Domenico Lavena e Benedetta Porcedda, della classe di organo del maestro Angelo Castaldo al Conservatorio di Cagliari, con Leandro Cossu e Stefano Melis, della classe di organo del maestro Davide Mariano al Conservatorio di Sassari, tutti già ospiti nelle scorse edizioni della Rassegna. Lavena eseguirà “Preludio e fuga in mi minore (kleine)” di Bruhns, “Offertoire sur les grands jeux pour la fête de Pâques” di Dandrieu, “Preludio e fuga in do minore” Bwv546 e “Schmücke Dich, O Liebe Seele” Bwv654 di Johann Sebastian Bach; Porcedda “Prélude et fugue sur Bach” di Lizst; Cossu “Toccata e fuga in re minore Dorica” Bwv538 di Johann Sebastian Bach; Stefano Melis “Terzo corale” di Franck.



Sabato 26, la Rassegna organistica comprenderà un appuntamento doppio, seppure a distanza. Ad Alghero, nella cattedrale di Santa Maria, dalle 21, Domenico Lavena eseguirà la “Sonata n.3 in La maggiore op.65” di Mendelssohn, “Pastorale” di Franck e “Cantilène Pastorale” di Guilmant, mentre Benedetta Porcedda proporrà “Prélude et fugue sur Bach” di Liszt e “Phantasie und Fuge c-Moll op.29” di Reger. Il secondo evento musicale della giornata si terrà invece in Penisola, a Como, nel Santuario del Sacro Cuore Opera Don Guanella. Chiara Imbasciati al flauto e Giulio Gelsomino all’organo saranno protagonisti di un concerto con un articolato programma: “Sonata V per flauto e basso continuo” di Benedetto Marcello, “Cantabile in Si maggiore”, dai “Trois pieces” di Franck, “Sonata in sol minore per flauto e organo” di Carl Philip Emanuel Bach, “Partita in la minore per flauto solo” di Johann Sebastian Bach, “Final”, dalla “Sinfonia per organo no.1” di Vierne e “Trois mouvement pour flute et orgue” di Alain. All’ingresso e durante i concerti saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti-Covid.



Nella foto: Benedetta Porcedda e Domenico Lavena