Red 25 giugno 2021 Medicina e chirurgia: al via la Scuola estiva La scuola serve per la preparazione ai test di ingresso dei Corsi di laurea di ambito medico e sanitario. Iscrizioni entro martedì 29 giugno. Previste quattro settimane di full immersion con i docenti della Facoltà dell´Università degli studi di Cagliari



CAGLIARI - Anche quest’anno, l’Università degli studi di Cagliari organizza una Scuola estiva di preparazione ai test d’ingresso ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e chirurgia, con l’obiettivo di fornire a 300 studenti iscritti al quarto e quinto anno delle scuole superiori gli strumenti e le abilità necessarie per un corretto approccio al test di ammissione. Quest’anno, l’iniziativa (organizzata direttamente dalla Facoltà di Medicina e chirurgia guidata da Gabriele Finco) si svolgerà interamente in modalità on-line sulle piattaforme “Adobe connect” e “Microsoft Teams” per l’erogazione delle lezioni e le simulazioni dei test.



Durante la parte teorica, saranno gli stessi docenti dell’Ateneo cagliaritano a sviluppare e insegnare le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle scienze fisiche, chimiche e biologiche. Oltre alle nozioni contenutistiche, verranno forniti metodi e strategie per una risoluzione efficace dei quesiti che permetteranno, tra l’altro, la gestione ottimale del tempo assegnato per lo svolgimento dei test.



La Scuola estiva si terrà da lunedì 12 a mercoledì 28 luglio e da lunedì 2 a giovedì 5 agosto (tre settimane di lezione e una di simulazione), e sarà articolata su cinque giorni settimanali per un totale di settantotto ore complessive. L’iscrizione deve essere fatta entro martedì 29 giugno, seguendo le modalità previste dal bando già pubblicato sul sito internet della Facoltà di Medicina e chirurgia con tutti gli avvisi relativi alla Scuola.



Nella foto: presidente della Facoltà di Medicina e chirurgia Gabriele Finco e prorettore alle attività sanitarie dell'Ateneo Giorgio La Nasa