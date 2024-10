video Antonio Burruni 25 giugno 2021 Sardinia Open: è il giorno delle semifinali Entra nel vivo sui campi in green set del Tc Alghero la seconda, spettacolare giornata, della 21esima edizione del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come “Trofeo Tavoni”, patrocinato dall´Assessorato regionale al Turismo, sotto l´egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico







ALGHERO - Entra nel vivo sui campi in green set del Tc Alghero la seconda, spettacolare giornata, della 21esima edizione del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come "Trofeo Tavoni", patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico. Nel main draw maschile, poker d'assi in semifinale. Le prime quattro teste di serie sono approdate al penultimo atto del torneo con pochi sussulti. Spettacolo tra Martin De La Puente e Daisuke Arai, con lo spagnolo che l'ha spuntata 6-2 al terzo.Cala il sipario sull'avventura di Silvia De Maria e Marianna Lauro nel doppio femminile: stop in semifinale, 6-1 6-0, per mano della coppia Emmanuelle Morch/Cornelia Oosthuizen. Nel doppio maschile, escono Paolo Tontotonati (in coppia con il francese Christina Gross) e la coppia formata da Antonio Cippo e Ivan Tratter.Un italiano è in finale nel doppio Quad. E' Alfredo Di Cosmo che, con il britannico Antony Cotteril, ha superato 6-3 2-6 10-8 Ivano Boriva e Alberto Saja. Domani, sfideranno l'australiano Heath Davidson e l'olandese Niels Vink. Oggi (venerdì), a partire dalle ore 9.30, le semifinali dei vari tabelloni andranno in diretta streaming sul sito internet della manifestazione, SardiniaOpen.net e su Catalan Tv (canale 18 del digitale terreste), mentre andranno in differita la settimana prossima su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 sulla piattaforma satellitare) e su Canale 12 (sempre sul digitale terrestre).1 Stephane Houdet (Fra, 6) b. 8 Casey Ratzlaff (Usa, 22) 6-1 6-13 Takashi Sanada (Jpn, 10) b. 6 Daniel Caverzaschi (Spa, 18) 6-4 6-34 Martin De La Puente (Spa, 13) b. 5 Daisuke Arai (Jpn, 17) 6-4 4-6 6-22 Nicolas Pfeifer (Fra, 7) b. 7 Frederic Cattaneo (Fra, 20) 6-1 6-21 Houdet/Peifer b. Luca Arca/Nico Langmann (Aut) 6-1 6-13 Arai/Sanada vs Christian Gross (Fra)/ Paolo Tontodonati4 Cattaneo/Gaetan Menguy (Gra) vs Antonio Cippo/Ivan Tratter 6-2 6-32 Caverzaschi/De La Puente vs Francisco Garcia Vena (Spa)/ Casey Ratzlaff (Usa)1 Macarena Cabrillana (Cile/Lucy Shuker (Gbr) b. Nalani Buob (Svi)/Angela Grosswiler (Svi) 6-0 6-02 Emmanuelle Morch (Fra)/Cornelia Oosthuizen (Gbr) b. Silvia De Maria/Marianna Lauro 6-1 6-01 Heath Davidson (Aus)/Niels Vink (Ola) b. Donald Ramphadi (Saf)/ Gregory Slade (Gbr) 6-0 6-3Antony Cotterill (GBr)/Alfredo Di Cosmo b. Ivano Boriva/Albereto Saja 6-3 2-6 10-8Nella foto: Marianna Lauro e Silvia Di Maria