S.A. 28 giugno 2021 Sempre meno case tutto l´anno

Ad Alghero boom degli affitti brevi Cresce la difficoltà di famiglie, coppie o single, residenti o trasfertisti, a trovare degli alloggi in pianta stabile. In Riviera del Corallo abbondano gli annunci per affitti brevi di strutture autorizzate ma spesso di seconde o terze case abusive



ALGHERO - Ad Alghero trovare una casa con affitto annuale diventa sempre più difficile, se poi la ricerca avviene durante i mesi estivi l'impresa è quasi impossibile. Per rendersene conto è sufficiente cliccare sui principali portali di e-commerce nel settore dei viaggi, in particolare Booking e Airbnb, e soffermarsi su qualche dato: nel sito dell'azienda olandese, leader incontrastato degli affitti brevi, gli appartamenti algheresi online sono quasi 800, dai concorrenti statunitensi oltre 300. Numeri che superano l'offerta su Cagliari che fa quasi quattro volte in più il numero di abitanti della Riviera del Corallo.



Senza contare il sommerso: chi senza autorizzazioni, registrazioni e preparazione si improvvisa host e si inventa un'attività mordi e fuggi. Una sproporzione che induce ad una riflessione di ampio respiro. Cresce la difficoltà di famiglie, coppie o single, residenti o trasfertisti, a trovare degli alloggi in pianta stabile; si assiste allo spopolamento di alcuni quartieri durante l'inverno (Lido e centro storico in particolare); l'affitto breve si impone sempre di più come uno dei "business" leader nel tessuto economico locale, purtroppo spesso a discapito delle normative e dell'accoglienza e a vantaggio dell'evasione fiscale. Il boom dell'estate 2021, poi, ha la complicità della pandemia che ha spinto le prenotazioni verso la scelta di un posto sentito come più sicuro nel quale andare in vacanza, una casa o strutture contenute quali affittacamere e Guest House, piuttosto che l'albergo.



Così, nei forum sui social dedicati agli affitti in città, compaiono ogni giorno solo proposte di settimane e giorni disponibili e restano senza risposta le richieste per le locazioni annuali. Infatti dall'Osservatorio immobiliare si evince che su 1.863 annunci, 1.712 riguardano la vendita e solo 151 l'affitto. Non tutti i mali vengono per nuocere e ad Alghero almeno il turismo tiene aperti scenari su diversi fronti. Su quello immobiliare la Riviera è il treno della ripresa post Covid grazie anche agli investimenti di chi riesce a comprare casa e alleggerirsi del mutuo con la rendita; su quello economico si aprono nuove occasioni di lavoro autonomo e dipendente; su quello sociale ci sono scambi quotidiani tra culture, lingue e tradizioni che avvengono in un pianerottolo o nel negozio sotto casa, un altro modo di viaggiare e conoscere a km zero.