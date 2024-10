28 giugno 2021 Cada dia: 28 giugno 2014



Gay Pride Sardegna per la prima volta ad Alghero: quasi duemila persone provenienti da tutta Europa hanno sfilato in un vivace e colorato corteo per manifestare il diritto per non essere discriminati per l'orientamento sessuale e per affermare la «libertà di scegliere chi amare», si leggeva in alcuni dei manifesti mostrati dai partecipanti alla sfilata. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat