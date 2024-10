29 giugno 2021 Cada dia: 29 giugno 2012



Fucilata contro la redazione di Alguer.it. Un colpo di arma da fuoco perfora la porta d´ingresso della sede di via Carlo Alberto, nel centro storico. La notizia ha fatto molto scalpore in città dove in quei giorni si era appena conclusa un´accesa campagna elettorale a cui era seguita la vittoria del sindaco Stefano Lubrano il 25 giugno. Le indagini si sono chiuse con un´archiviazione.