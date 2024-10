Red 25 giugno 2021 Tentato furto: 20enne in manette Nel corso della perquisizione, sono stati recuperati oggetti preziosi verosimilmente provento di furto, utensili idonei allo scasso, due bilancini di precisione per la pesatura dei preziosi e 1500euro in contanti. Inoltre, sono stati rinvenuti gli abiti indossati dalla donna e dal fratello minore durante l’ultimo tentativo di furto



NUORO - La Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha eseguito un ordine di carcerazione a carico di una 20enne di Molfetta, sul cui capo pendeva una condanna in via definitiva a un anno e sei mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Gli investigatori sono giunti alla donna seguendo un filone d’indagine avviato nei giorni scorsi in seguito ai ripetuti furti in abitazione registrati in città.



In particolare, 23 giugno, dopo un ennesimo furto tentato, è stato possibile risalire, attraverso le testimonianze raccolte e le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, a due persone allontanatisi a bordo di un’autovettura. Il veicolo è risultato essere stato noleggiato da una donna che soggiornava a San Teodoro. I successivi accertamenti, hanno condotto alla giovane e a suo fratello minore, individuati come responsabili dell’ultimo tentato furto. I due sono stati rintracciati in una casa privata di San Teodoro.



Nel corso della perquisizione, sono stati recuperati oggetti preziosi verosimilmente provento di furto, utensili idonei allo scasso, due bilancini di precisione per la pesatura dei preziosi e 1500euro in contanti. Inoltre, sono stati rinvenuti gli abiti indossati dalla donna e dal fratello minore durante l’ultimo tentativo di furto. Sulla 20enne pendeva un ordine di carcerazione per analoghi reati per cui è stata accompagnata al carcere di Bancali, mentre il minore affidato a una comunità. Da ulteriori accertamenti sugli oggetti preziosi recuperati, si potrà risalirsi a eventuali altri colpi messi a segno dalla donna, con la conseguente restituzione ai proprietari derubati.