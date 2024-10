video Antonio Burruni 26 giugno 2021 Sardinia Open: è il giorno delle finali Oggi, sui campi in green set del Tc Alghero, si disputeranno le finali dei tabelloni principali della 21esima edizione del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come “Trofeo Tavoni”, patrocinato dall´Assessorato regionale al Turismo, sotto l´egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico







Situazione similare nei Quad, dove Davidson e Vink, vinto assieme il doppio, si sfidano nella finale del singolare. Tra le donne, Shuker cerca la doppietta: dopo aver vinto il doppio con Cabrillana allo sprint, la britannica cerca il successo in singolare contro la Top10 Bernal.



Domani, a partire dalle ore 9.30, in programma le finali dei vari tabelloni. Con il commento del giornalista Antonio Burruni, andranno in diretta streaming sul sito internet della manifestazione (Sardiniaopen.net) e su Catalan Tv (canale 18 del digitale terreste). Su Tcs (canale 13 del digitale terrestre, previste la finale del singolare maschile e, a seguire, quella del doppio maschile. Differita la settimana prossima su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 sulla piattaforma satellitare) e su Canale 12 (sempre sul digitale terrestre).



Semifinali Singolare maschile:

1 Stephane Houdet (Fra, 6) b. 3 Takashi Sanada (Jpn, 10) 6-2 6-1

2 Nicolas Pfeifer (Fra, 7) b. 4 Martin De La Puente (Spa, 13) 7-5 6-2



Semifinali Doppio maschile:

1 Stephane Houdet/Nicolas Peifer b. 3 Daisuke Arai/Takashi Sanada 6-4 6-4

2 Daniel Caverzaschi/Martin De La Puente b. 4 Frederic Cattaneo/Gaetan Menguy (Gra) 6-1 6-1



Semifinali Singolare femminile:

1 Angelica Bernal (Col, 8) b. 3 Macarena Cabrillana (Cile, 15) 6-4 6-2

2 Lucy Shuker (Gbr, 12) b. 4 Nalani Buob (Svi, 29) 1-6 6-1 7-5



Finale Doppio femminile:

1 Macarena Cabrillana (Cile/Lucy Shuker (Gbr) b. 2 Emmanuelle Morch (Fra)/Cornelia Oosthuizen (Gbr) 6-3 4-6 10-7



Semifinali Singolare Quad:

1 Niels Vink (Ola) b. Donald Ramphadi (Saf) 6-2 6-1

2 Heath Davidson (Aus) b. Alberto Saja 6-0 6-1



Finale Doppio Quad:

1 Heath Davidson (Aus)/Niels Vink (Ola) b. Antony Cotterill (GBr)/Alfredo Di Cosmo 6-0 6-1.



Nella foto: Nicolas Peifer ALGHERO - E' il giorno delle finali. Oggi (sabato), dalle 9.15, sui campi in green set del Tc Alghero, si disputeranno le finali dei tabelloni principali della 21esima edizione del Sardinia Open International-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, valido come “Trofeo Tavoni”, patrocinato dall'Assessorato regionale al Turismo, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del Comitato Italiano Paralimpico. I tabelloni maschili si tingono di “blue”. Houdet e Peifer si contenderanno per la quinta volta il trofeo in singolare e poi scenderanno in campo fianco a fianco in doppio contro gli spagnoli Caverzaschi e De La Puente.Situazione similare nei Quad, dove Davidson e Vink, vinto assieme il doppio, si sfidano nella finale del singolare. Tra le donne, Shuker cerca la doppietta: dopo aver vinto il doppio con Cabrillana allo sprint, la britannica cerca il successo in singolare contro la Top10 Bernal.Domani, a partire dalle ore 9.30, in programma le finali dei vari tabelloni. Con il commento del giornalista Antonio Burruni, andranno in diretta streaming sul sito internet della manifestazione (Sardiniaopen.net) e su Catalan Tv (canale 18 del digitale terreste). Su Tcs (canale 13 del digitale terrestre, previste la finale del singolare maschile e, a seguire, quella del doppio maschile. Differita la settimana prossima su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 sulla piattaforma satellitare) e su Canale 12 (sempre sul digitale terrestre).1 Stephane Houdet (Fra, 6) b. 3 Takashi Sanada (Jpn, 10) 6-2 6-12 Nicolas Pfeifer (Fra, 7) b. 4 Martin De La Puente (Spa, 13) 7-5 6-21 Stephane Houdet/Nicolas Peifer b. 3 Daisuke Arai/Takashi Sanada 6-4 6-42 Daniel Caverzaschi/Martin De La Puente b. 4 Frederic Cattaneo/Gaetan Menguy (Gra) 6-1 6-11 Angelica Bernal (Col, 8) b. 3 Macarena Cabrillana (Cile, 15) 6-4 6-22 Lucy Shuker (Gbr, 12) b. 4 Nalani Buob (Svi, 29) 1-6 6-1 7-51 Macarena Cabrillana (Cile/Lucy Shuker (Gbr) b. 2 Emmanuelle Morch (Fra)/Cornelia Oosthuizen (Gbr) 6-3 4-6 10-71 Niels Vink (Ola) b. Donald Ramphadi (Saf) 6-2 6-12 Heath Davidson (Aus) b. Alberto Saja 6-0 6-11 Heath Davidson (Aus)/Niels Vink (Ola) b. Antony Cotterill (GBr)/Alfredo Di Cosmo 6-0 6-1.Nella foto: Nicolas Peifer Guarda e condividi il video su Alguer.tv