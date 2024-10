Summer is Back: Akènta saluta l’estate con una campagna speciale

Cor 29 giugno 2021 Summer is Back: Akčnta saluta l’estate con una campagna speciale Un tono di voce simpatico e leggero, per dare un po’ di spensieratezza in un momento storico cosě particolare in cui tutti abbiamo bisogno di pensare positivo, nell’accezione migliore del termine







Per chi invece preferisce un vino fermo č possibile provare l’Akčnta Cuvée 71, il primo Akčnta senza bollicine (anche questo prodotto sta conoscendo in poco tempo un grande apprezzamento). Il miglioramento della situazione pandemica porta a essere ottimisti e guardare al futuro con maggiore serenitŕ, tra riaperture e ritorno a viaggi e turismo, elementi essenziali per la Sardegna. La cantina di Alghero ha cosě pensato a un messaggio positivo che accompagni l’inizio della bella stagione. La campagna č accompagnata da una serie di eventi in locali, ristoranti e bar ad Alghero e in tutta la Sardegna. Summer Is Back, dunque, con la speranza di buon auspicio per il futuro. Estate, A Kent’Annos! ALGHERO - L’estate, la stagione piů attesa ad Alghero e in Sardegna, comincia a entrare nel vivo. La Cantina Santa Maria La Palma ha pensato di dare il benvenuto alla bella stagione con una campagna di comunicazione speciale: Summer Is Back, firmata Akčnta. Una campagna originale, molto fresca, quasi gelata, dove le bottiglie di Akčnta Vermentino Spumante e Akčnta Rosé diventano dei ghiaccioli. Come mai? La spiegazione viene fornita sul sito www.spumanteakenta.it : “L’estate č tornata, ed č tutta bollicine. Quelle di Akčnta Vermentino Akčnta Cagnulari Rosé . Sono entrambi Extra Dry. Extra come l’estate in Sardegna. Nascono nel territorio di Alghero: la cittŕ del sole, del mare e della bellezza. Sono freschi, vivaci, profumati e pronti a farti vivere mille emozioni. Per assaporarli al meglio, bevili ghiacciati. Quasi gelati.”Un tono di voce simpatico e leggero, per dare un po’ di spensieratezza in un momento storico cosě particolare in cui tutti abbiamo bisogno di pensare positivo, nell’accezione migliore del termine. Le immagini stanno facendo il giro del web e stanno apparendo su diversi supporti, dai cartelloni pubblicitari ad autobus e pensiline, generando molta curiositŕ. Con questa campagna Akčnta vuole sempre piů definirsi come lo spumante della Sardegna, come suggerisce anche il nome che prende spunto dalla frase “A Kent’Annos”, un modo di dire che comprende un buon auspicio, pensato per accompagnare brindisi alla lunga vita, alla gioia e felicitŕ. Akčnta č pronto ad accompagnare i bei momenti dell’estate 2021 con tante bollicine (insieme alla raccomandazione a un consumo responsabile). Accanto all’Akčnta classico, un vermentino spumante che sta riscontrando un gradimento sempre maggiore, la Cantina Santa Maria La Palma suggerisce l’Akčnta Rosé, uno spumante prodotto da uve rosse di Cagnulari: il primo spumante mai realizzato da questo vitigno autoctono, coltivato solo nel nord ovest Sardegna, in particolare nelle campagne che circondano Alghero. Un primato che vuole posizionare l’Akčnta Rosé come un vero ambasciatore del territorio, in modo da raccontarne al meglio bellezza e unicitŕ.Per chi invece preferisce un vino fermo č possibile provare l’Akčnta Cuvée 71, il primo Akčnta senza bollicine (anche questo prodotto sta conoscendo in poco tempo un grande apprezzamento). Il miglioramento della situazione pandemica porta a essere ottimisti e guardare al futuro con maggiore serenitŕ, tra riaperture e ritorno a viaggi e turismo, elementi essenziali per la Sardegna. La cantina di Alghero ha cosě pensato a un messaggio positivo che accompagni l’inizio della bella stagione. La campagna č accompagnata da una serie di eventi in locali, ristoranti e bar ad Alghero e in tutta la Sardegna. Summer Is Back, dunque, con la speranza di buon auspicio per il futuro. Estate, A Kent’Annos!