Sassari: il Consiglio torna in Aula Domani pomeriggio, due gli argomenti sul tavolo di Palazzo Ducale: l´approvazione del Rendiconto della gestione 2020 e la concessione della riduzione della tari 2021 per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni per l´emergenza Covid



SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari proseguiranno domani, mercoledì 30 giugno, alle 15, a Palazzo Ducale. Due gli argomenti all’ordine del giorno. La seduta si aprirà con l'approvazione del Rendiconto della gestione 2020, per poi passare alla concessione della riduzioni della Tari sulle tariffe 2021 approvate dalla deliberazione della massima assise cittadina il 31 marzo, a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni per l'emergenza Covid.